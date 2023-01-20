Эротический салон "Барсукъ"

«БАРСУКЪ» — это эротический салон класса Люкс, мы знаем, как исполнить самые сокровенные мечты наших гостей. Волшебные программы в исполнении самых красивых и эротичных девушек города подарят Вам незабываемое удовольствие и фейерверк эмоций. Вас встретят как долгожданного дорого Гостя, а дальше начнется незабываемое шоу....

Мы гарантируем теплый прием и чувственный рассказ о шоу программах от обворожительной хостес и 100% конфиденциальность вашего визита.