ул. Чернышевского, 27
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Салон эротического релакса
БАРСУКЪ - лучший мужской клуб в казани
Более десяти горячих мастеров, под умелыми руками которых расплавится даже камень — вот что такое эротический релакс в салоне «БАРСУКЪ». Удобное расположение в центре города, парковка для гостей, 7 шикарных комнат на любой вкус. Мы ждем Тебя!Записаться
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Ограничение 18+
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Лучшие мастера салона
Наши мастера релаксации
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Ася, 23 года
Рост: 161 см.Размер груди: 2
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Ева, 23 года
Рост: 156 см.Размер груди: 1
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Карина, 23 года
Рост: 155 см.Размер груди: 1
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Лика, 25 лет
Рост: 155 см.Размер груди: 3
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Мишель, 19 лет
Рост: 160 см.Размер груди: 1
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Коротко о главном
О нашем салоне
Эротический салон "Барсукъ"
«БАРСУКЪ» — это эротический салон класса Люкс, мы знаем, как исполнить самые сокровенные мечты наших гостей. Волшебные программы в исполнении самых красивых и эротичных девушек города подарят Вам незабываемое удовольствие и фейерверк эмоций. Вас встретят как долгожданного дорого Гостя, а дальше начнется незабываемое шоу....
Мы гарантируем теплый прием и чувственный рассказ о шоу программах от обворожительной хостес и 100% конфиденциальность вашего визита.
Незабываемые эмоции
Наши программы
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- Классические
- VIP-программы для солидных господ
- Мальчишник и Сертификаты
- Для пар
- Новинки
- Доп. услуги
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КАМАСУТРА
Нет более древнего искусства, чем страсть между мужчиной и женщиной. Если бы вы жили в древности, наложницы принимали бы вас так же горячо, как наши мастера сегодня.Программа 60 минут:10000 руб.
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НЕЖНАЯ КИСКА
Вы отправитесь в чарующий мир прикосновений. Мастер сделает вам незабываемый массаж, не оставив без внимания ни одну часть вашего напряженного тела. Но и вы не будете просто наблюдателем: сможете ласкать тело девушки, в том числе в самых желанных местах.Программа 60 минут:6000 руб.
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ВЕТКА САКУРЫ
Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.Программа 60 минут:5000 руб.
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Эротик Shake
Для тех, кто любит не только телом, но и глазами, наши мастера приготовили кое-что особенное. За одну незабываемую встречу гость сможет насладиться зрелищным шоу, где девушка будет постепенно обнажаться и ласкать себя, страстным душем с расслаблением, невероятно чувственным массажем и кое-чем ещПрограмма 100 минут:12500 руб.
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Бесконечный экстаз
Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.Программа 70 минут:14000 руб.
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Секрет Страны Чудес
Кто сказал, что за удовольствием можно только следовать? Его можно создавать! Если вы давно томитесь от нереализованных фантазий, чарующих образов и неотступных эротических идей, наши мастера разрешат вам воплотить их в жизнь так, как этого хотите именно вы.Программа 90 минут:17000 руб.
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КАМАСУТРА
Нет более древнего искусства, чем страсть между мужчиной и женщиной. Если бы вы жили в древности, наложницы принимали бы вас так же горячо, как наши мастера сегодня.Программа 60 минут:10000 руб.
-
НЕЖНАЯ КИСКА
Вы отправитесь в чарующий мир прикосновений. Мастер сделает вам незабываемый массаж, не оставив без внимания ни одну часть вашего напряженного тела. Но и вы не будете просто наблюдателем: сможете ласкать тело девушки, в том числе в самых желанных местах.Программа 60 минут:6000 руб.
-
ВЕТКА САКУРЫ
Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.Программа 60 минут:5000 руб.
-
Эротик Shake
Для тех, кто любит не только телом, но и глазами, наши мастера приготовили кое-что особенное. За одну незабываемую встречу гость сможет насладиться зрелищным шоу, где девушка будет постепенно обнажаться и ласкать себя, страстным душем с расслаблением, невероятно чувственным массажем и кое-чем ещПрограмма 100 минут:12500 руб.
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Бесконечный экстаз
Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.Программа 70 минут:14000 руб.
-
Секрет Страны Чудес
Кто сказал, что за удовольствием можно только следовать? Его можно создавать! Если вы давно томитесь от нереализованных фантазий, чарующих образов и неотступных эротических идей, наши мастера разрешат вам воплотить их в жизнь так, как этого хотите именно вы.Программа 90 минут:17000 руб.
-
-
-
КАМАСУТРА
Нет более древнего искусства, чем страсть между мужчиной и женщиной. Если бы вы жили в древности, наложницы принимали бы вас так же горячо, как наши мастера сегодня.Программа 60 минут:10000 руб.
-
Эротик Shake
Для тех, кто любит не только телом, но и глазами, наши мастера приготовили кое-что особенное. За одну незабываемую встречу гость сможет насладиться зрелищным шоу, где девушка будет постепенно обнажаться и ласкать себя, страстным душем с расслаблением, невероятно чувственным массажем и кое-чем ещПрограмма 100 минут:12500 руб.
-
Бесконечный экстаз
Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.Программа 70 минут:14000 руб.
-
Секрет Страны Чудес
Кто сказал, что за удовольствием можно только следовать? Его можно создавать! Если вы давно томитесь от нереализованных фантазий, чарующих образов и неотступных эротических идей, наши мастера разрешат вам воплотить их в жизнь так, как этого хотите именно вы.Программа 90 минут:17000 руб.
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Госпожа
Только представьте: вы оказываетесь полностью в руках (и не только) своей повелительницы. Она унижает вас, подчиняет себе, доминирует и распоряжается вашим телом.Программа 100 минут:23000 руб.
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КАЛИГУЛА
Иногда приятно ничего не знать заранее и передать контроль над ситуацией профессионалу. И тогда каждое прикосновение, каждое дыхание девушки, щекочущее тело, каждый страстный взгляд, сулящий что-то большее, станет приятной неожиданностью.Программа 90 минут:15000 руб.
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ПОСИДЕЛКИ С АДМИНИСТРАТОРОМ
Если вас непреодолимо влекут тайны чарующих соблазнительниц из нашего клуба, но вы не уверены, что готовы зайти слишком далеко, для вас есть пробный лайтовый вариант.Программа 60 минут:10000 руб.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Фантазии каждого гостя индивидуальны. И если ваши пристрастия выходят за пределы любой нашей стандартной программы, вы смело можете дополнить ее под себя.Программа :1000 руб.
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Лучшие мастера салона
Отзывы о нас
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Роуз, 20 лет
Вернусь еще!
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Элли, 27 лет
Девушка огонь. Время с ней летит незаметно. Красивая, умная и очень талантливая.
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Мишель, 19 лет
Активная и раскрепощенная, вытворяет такие штуки...
Коротко о главном
О салоне
Наши мастера салона всегда к Вашим услугам
Горячие мастера подарят тебе настоящий релакс, заставив забыть обо всем, что происходит за закрытыми дверями нашего салона эротического релакса. Это возможность остановиться и полностью погрузиться в мир удовольствий, прекрасный и соблазнительный.
Красивые девушки с удовольствием примут гостей, устраивая настоящий праздник поклонения мужскому телу. После их нежных и умелых рук мужчина чувствует приток энергии и усиление либидо, он снова готов покорять любые вершины и принимать вызовы.
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