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ул. Чернышевского, 27

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  • Салон эротического релакса

    БАРСУКЪ - лучший мужской клуб в казани

    Более десяти горячих мастеров, под умелыми руками которых расплавится даже камень — вот что такое эротический релакс в салоне «БАРСУКЪ». Удобное расположение в центре города, парковка для гостей, 7 шикарных комнат на любой вкус. Мы ждем Тебя!

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Коротко о главном

О нашем салоне

Эротический салон "Барсукъ"

    «БАРСУКЪ» — это эротический салон класса Люкс, мы знаем, как исполнить самые сокровенные мечты наших гостей. Волшебные программы в исполнении самых красивых и эротичных девушек города подарят Вам незабываемое удовольствие и фейерверк эмоций. Вас встретят как долгожданного дорого Гостя, а дальше начнется незабываемое шоу....

    Мы гарантируем теплый прием и чувственный рассказ о шоу программах от обворожительной хостес и 100% конфиденциальность вашего визита.

Незабываемые эмоции

Наши программы

    • КАМАСУТРА

      Нет более древнего искусства, чем страсть между мужчиной и женщиной. Если бы вы жили в древности, наложницы принимали бы вас так же горячо, как наши мастера сегодня.
      Программа 60 минут:
      10000 руб.
      Записаться
    • НЕЖНАЯ КИСКА

      Вы отправитесь в чарующий мир прикосновений. Мастер сделает вам незабываемый массаж, не оставив без внимания ни одну часть вашего напряженного тела. Но и вы не будете просто наблюдателем: сможете ласкать тело девушки, в том числе в самых желанных местах.
      Программа 60 минут:
      6000 руб.
      Записаться
    • ВЕТКА САКУРЫ

      Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.
      Программа 60 минут:
      5000 руб.
      Записаться
    • Эротик Shake

      Для тех, кто любит не только телом, но и глазами, наши мастера приготовили кое-что особенное. За одну незабываемую встречу гость сможет насладиться зрелищным шоу, где девушка будет постепенно обнажаться и ласкать себя, страстным душем с расслаблением, невероятно чувственным массажем и кое-чем ещ
      Программа 100 минут:
      12500 руб.
      Записаться
    • Бесконечный экстаз

      Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.
      Программа 70 минут:
      14000 руб.
      Записаться
    • Секрет Страны Чудес

      Кто сказал, что за удовольствием можно только следовать? Его можно создавать! Если вы давно томитесь от нереализованных фантазий, чарующих образов и неотступных эротических идей, наши мастера разрешат вам воплотить их в жизнь так, как этого хотите именно вы.
      Программа 90 минут:
      17000 руб.
      Записаться
    • КАМАСУТРА

      Нет более древнего искусства, чем страсть между мужчиной и женщиной. Если бы вы жили в древности, наложницы принимали бы вас так же горячо, как наши мастера сегодня.
      Программа 60 минут:
      10000 руб.
      Записаться
    • НЕЖНАЯ КИСКА

      Вы отправитесь в чарующий мир прикосновений. Мастер сделает вам незабываемый массаж, не оставив без внимания ни одну часть вашего напряженного тела. Но и вы не будете просто наблюдателем: сможете ласкать тело девушки, в том числе в самых желанных местах.
      Программа 60 минут:
      6000 руб.
      Записаться
    • ВЕТКА САКУРЫ

      Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.
      Программа 60 минут:
      5000 руб.
      Записаться
    • Эротик Shake

      Для тех, кто любит не только телом, но и глазами, наши мастера приготовили кое-что особенное. За одну незабываемую встречу гость сможет насладиться зрелищным шоу, где девушка будет постепенно обнажаться и ласкать себя, страстным душем с расслаблением, невероятно чувственным массажем и кое-чем ещ
      Программа 100 минут:
      12500 руб.
      Записаться
    • Бесконечный экстаз

      Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.
      Программа 70 минут:
      14000 руб.
      Записаться
    • Секрет Страны Чудес

      Кто сказал, что за удовольствием можно только следовать? Его можно создавать! Если вы давно томитесь от нереализованных фантазий, чарующих образов и неотступных эротических идей, наши мастера разрешат вам воплотить их в жизнь так, как этого хотите именно вы.
      Программа 90 минут:
      17000 руб.
      Записаться
    • КАМАСУТРА

      Нет более древнего искусства, чем страсть между мужчиной и женщиной. Если бы вы жили в древности, наложницы принимали бы вас так же горячо, как наши мастера сегодня.
      Программа 60 минут:
      10000 руб.
      Записаться
    • Эротик Shake

      Для тех, кто любит не только телом, но и глазами, наши мастера приготовили кое-что особенное. За одну незабываемую встречу гость сможет насладиться зрелищным шоу, где девушка будет постепенно обнажаться и ласкать себя, страстным душем с расслаблением, невероятно чувственным массажем и кое-чем ещ
      Программа 100 минут:
      12500 руб.
      Записаться
    • Бесконечный экстаз

      Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.
      Программа 70 минут:
      14000 руб.
      Записаться
    • Секрет Страны Чудес

      Кто сказал, что за удовольствием можно только следовать? Его можно создавать! Если вы давно томитесь от нереализованных фантазий, чарующих образов и неотступных эротических идей, наши мастера разрешат вам воплотить их в жизнь так, как этого хотите именно вы.
      Программа 90 минут:
      17000 руб.
      Записаться
    • Госпожа

      Только представьте: вы оказываетесь полностью в руках (и не только) своей повелительницы. Она унижает вас, подчиняет себе, доминирует и распоряжается вашим телом.
      Программа 100 минут:
      23000 руб.
      Записаться
    • КАЛИГУЛА

      Иногда приятно ничего не знать заранее и передать контроль над ситуацией профессионалу. И тогда каждое прикосновение, каждое дыхание девушки, щекочущее тело, каждый страстный взгляд, сулящий что-то большее, станет приятной неожиданностью.
      Программа 90 минут:
      15000 руб.
      Записаться
    • ПОСИДЕЛКИ С АДМИНИСТРАТОРОМ

      Если вас непреодолимо влекут тайны чарующих соблазнительниц из нашего клуба, но вы не уверены, что готовы зайти слишком далеко, для вас есть пробный лайтовый вариант.
      Программа 60 минут:
      10000 руб.
      Записаться
    • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

      Фантазии каждого гостя индивидуальны. И если ваши пристрастия выходят за пределы любой нашей стандартной программы, вы смело можете дополнить ее под себя.
      Программа :
      1000 руб.
      Записаться
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Отзывы о нас

  • Роуз, 20 лет

    Вернусь еще!

  • Элли, 27 лет

    Девушка огонь. Время с ней летит незаметно. Красивая, умная и очень талантливая.

  • Мишель, 19 лет

    Активная и раскрепощенная, вытворяет такие штуки...

Коротко о главном

О салоне

Наши мастера салона всегда к Вашим услугам

    Горячие мастера подарят тебе настоящий релакс, заставив забыть обо всем, что происходит за закрытыми дверями нашего салона эротического релакса. Это возможность остановиться и полностью погрузиться в мир удовольствий, прекрасный и соблазнительный.

    Красивые девушки с удовольствием примут гостей, устраивая настоящий праздник поклонения мужскому телу. После их нежных и умелых рук мужчина чувствует приток энергии и усиление либидо, он снова готов покорять любые вершины и принимать вызовы.

Как нас найти

Где мы находимся?

+7 (966) 250-66-99
ул. Чернышевского, 27

Работаем круглосуточно и без выходных

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